Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü salgınına karşı Çin, İran, Irak, Güney Kore, İtalya gibi ülkelerden gelen vatandaşların 14 gün süreyle raporlu sayılabileceğini söyledi. Koca, "Bu salgın Türkiye'de görülmeyecek diye bir durum yok. Kapımızda bir salgın olduğunu biliyoruz. İçimizde bu virüsü taşıyan insanlar da olabilir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yeni tip korona virüsünden ülkeyi korumak için her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini belirten Bakan Koca, "Toplam vaka sayısı 89 bin 211'e ulaştı. Dünya genelinde ölüm sayısı 3 bin 40. Bu süreçte iyileşenlerin sayısında önemli artış oldu; 45 bine ulaştı Özellikle Çin'de giderek artışın azaldığını, Çin dışı ülkelerde bu artışın giderek yükseldiğini rahat görebiliriz. Çin'de stabilleşti. Çin dışı ülkelerde bir artış söz konusu olduğunu, bunun bizim için daha önemli olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"BU SALGIN TÜRKİYE'DE GÖRÜLMEYECEK DİYE BİR DURUM YOK"

Farklı yaş gruplarının virüsten farklı etkilendiğini ifade eden Koca, "Mevsimsel gripte de dünya genelinde yılda 250 bin ile 500 bin arası ölüm olduğunu ifade etmek istiyorum. Yeni koronavirüsün ortaya koyduğu panik ile kamuoyundaki paniğin orantılı olmadığını ifade etmek istiyorum. Birçok ülkede korona virüsün göründüğünü artık biliyoruz. Özellikle yakın komşumuz İran'da bu sayıların giderek arttığını biliyoruz. Herhangi bir bulgusu yoksa 14 güne tamamladıktan sonra bitirmek istiyoruz. Bizim ülke içindeki vatandaşımızı korumak anlamında bu süreci hassasiyetle götürmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu salgın Türkiye'de görülmeyecek diye bir durum yok. Kapımızda bir salgın olduğunu biliyoruz. Bu virüsü taşıyan insanları olabilir aramızda. Son 14 gün itibariyle bölgede olup,ülkeye giriş yapmış olan vatandaşımızda var. Bu dönemde şunun çok önemli olduğunu ifadede etmek istiyorum; 14 günde bu beş ülke özellikle olmak kaydıyla yurt dışında seyahat etmiş kişilerin mümkün mertebe kalabalık ortama girmemelerini, son 14 günlerini evde geçirmelerini önemsiyoruz. Seyahat edenlerin genelde gençler olduğunu biliyoruz, onlar için risk oluşturmayabilir fakat, seyahat eden kişilerin bulaştırıcılığının yüksek olduğunu, mümkün mertebe ev ortamında 14 gününü tamamlamalarını, temas halinde olanların da buna riayet etmelerini ve insanlarla yakın temas içinde olmamalarını, hastalık belirtisi durumunda maskesini takarak en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelerini istiyoruz. Ülkemizde şu ana kadar bir vakaya rastlanmadı, bu durum rastlanmayacağı anlamına gelmez" diye konuştu.

"BU ÜLKEDEN GELENLER 14 GÜN RAPORLU SAYILABİLECEK"

Son 14 gününü özellikle, Çin, İran, Irak, Güney Kore, İtalya gibi ülkelerde geçirmiş olan vatandaşların 14 gün süreyle raporlu sayılabileceklerini belirten Bakan Koca, "Riskin daha çok yaşlı grubunda olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar 940 şüpheli vakamız oldu. 940 vakamızın içinde pozitif vakamız olmadı. Bu virüsün ülkemizde görülmesi demek, tüm halkımızı tehdit edecek bir felaket anlamı taşımıyor. Sağlık sistemimiz durumu kontrol edecek düzeyde, gerekli hazırlıkları yaptığımızı ifade etmek istiyorum. Çin, Irak, Güney Kore ve İtalya'dan ülkemize yolcu almıyoruz. Başka ülkelerden gelişleri olduğunda da almıyoruz. 5 ülke dışında gelenlerin bu ülkelerle son 14 gün içinde teması varsa onları da almıyoruz. Bulundukları ortamı havalandırmalarını, evden çıkmamalarını, çıkacaklarsa maske takıp, en az kişilerle temas etmelerini, özellikle yaşlı ve kronik hastaların sağlığını korumak amacıyla bu kişilerle mümkünse hiç temasa geçmemelerini istiyoruz" dedi.

"KORONADAN KORUNMA YÖNTEMLERİ DE MEVSİMSEL GRİPTEN KORUNMA İLE AYNI"

Umre ziyaretlerine ilişkin konuşan Koca, "Biz cumartesi akşamından itibaren bütün umreden gelen vatandaşlarımızın termal kameradan geçmiş oluyorlar. Hepsini teker teker sağlık muayenesinden geçirdik umreden gelen vatandaşlarımızın Taranan 13 bin 834 vatandaşımız oldu. Bu vatandaşlarımızın içinde toplam mevsimsel girip bulunan vatandaşımızın sayısı 9 kişiyi geçmedi. Şüpheli bulduğumuz 5 kişiyi tek kişilik ambulanslarımızla sağlık kuruluşlarına götürdük. Tetkikleri negatif çıkmış oldu. Sadece 9 kişide mevsimsel girip görülmesi son derece önemli. Umreye giden vatandaşımızın daha panik havasında, daha tedbirli, kişilerden uzak kalmaya ve mümkün mertebe maske kullandıklarını gördük. Bu da mevsimsel gribin neredeyse görülmeme noktasına ulaştırdı. Kişisel hijyen kurallarına uyma, el yıkama, tek kullanımlık mendilleri kullanma şekildeki önerilere devam edersek, mevsimsel gripte düşüş olduğunu görmüştük. Koronadan korunma yöntemleri de mevsimsel gripten korunma ile aynı. Biz umreden gelen vatandaşımızı uçakta doktor içinde olan bir sağlık personeli ile getirmiş oluyoruz. Şu anda vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Sık el yıkama kapalı ortamların havalandırılması, yakın temastan kaçınılması, gribal enfeksiyon belirtisi gösterenlerin kalabalık ortamlara girmemesi ve maske takması önemli. Bunlar korona değil, mevsimsel gripten korunmak içinde önemli" diye konuştu.

İran'dan gelen vatandaşlar içinde kum ve Meşhed öyküsü olmayanların gözlem süresini evlerinde 14 güne tamamlamak kaydıyla bugün taburcu edileceğini bildiren Bakan Koca, Türkiye'nin virüsten korunması için birçok ülkeye nazaran kapsamlı önlemler aldığını kaydetti.

Aşı bulunmuş olsa bile en az 6 aylık klinik çalışma gerekeceğini ifade eden Koca, "1 yıla yakın bir süreçte de sonuç çıkmayacağını düşünüyoruz. Aşıdan daha öte, korunma yöntemlerine önem verilmesini istiyoruz. Sonuçta bu virüs dışarıdan geliyor. Gelirse de bulaşma oranı yüksek olacak. Korunma yöntemlerindeki; el yıkama ve dezenfekte işlemlerini uygulasınlar, maskeyi de hasta olanlara öneriyoruz" dedi.

(İHA)