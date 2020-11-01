Bakan Koca: "55 vatandaşımız hayatını kaybetti" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Depremde tamamen yıkılan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazlarındaki çalışmayla ilgili AFAD yetkililerinden bilgi alan Bakan Koca, depremde zarar gören vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Koca, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, UMKE ekiplerinin yardımıyla 34 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 70 yaşındaki Ahmet Çitim'i hastanede ziyaret ettiğini aktaran Koca, "Ahmet amca iyi, diyalize alındı onu şimdi ziyaret ettim. Genel durumu iyi, sağlığında şu an için ciddi bir sorun yok. Eşi hayatını kaybetti biliyorsunuz. Hepimiz için geçmiş olsun." dedi.

Bakan Koca, enkaz alanında AFAD yetkililerine Kovid-19 konusunda da dikkatli olmalarını istedi.

Koca, enkaz bölgesinden ayrıldığı sırada gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD belli zaman dilimlerinde gerekli güncellemeleri yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda 55 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyebilirim. Hastanelerimizde 218 tedavisi devam eden vatandaşımız var. Şu ana kadar 702 vatandaşımızı taburcu ettik. Yoğun bakımlarımızda 8 vatandaşımız yoğun bakımlarda tedavisi devam ediyor