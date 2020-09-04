Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürleri, başhekimleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (2) - Son Dakika

Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürleri, başhekimleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin'de hastane yapacaklarını belirterek, "6 ilimizde 3 ilimizin hastaneleri şehir hastanesi statüsünde yapılıyor olacak.

Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürleri, başhekimleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (2), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin'de hastane yapacaklarını belirterek, "6 ilimizde 3 ilimizin hastaneleri şehir hastanesi statüsünde yapılıyor olacak. Diğer 3 ilin de 500 yataklı devlet hastanesi yapılıyor olacak." dedi.

Bölgedeki durumu yerinde görmek, acil müdahale gerektiren konulara çözüm üretmek amacıyla Diyarbakır'a gelen Bakan Koca, Valilik Toplantı Salonunda Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak'ın il sağlık müdürü, başhekim ve saha koordinatörlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda illerdeki güncel durumu, ihtiyaçları ve sağlık altyapısını değerlendirdi.

Bakan Koca, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerdeki artışa karşı yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler sayesinde yeni hasta sayısındaki artışların kontrol edilebilir seviyeye çekildiğini söyledi.

Vaka sayıları düştü

Bu sayede yeni vaka sayılarında azalma olduğunu ifade eden Koca, "Son günlerde Şanlıurfa'da vaka sayımızda yüzde 34, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 47, Batman'da yüzde 56, Siirt'te yüzde 37, Şırnak'ta ise yüzde 42 azalma oldu, bu henüz başlangıçtır. Bir tek hasta kalmayıncaya kadar mücadelemize birlikte devam edeceğiz. Bugün değerlendirmelerini yaptığımız Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin'de hastane yapacağız." diye konuştu.

Şehir hastanelerini ileri düzey hastane olarak tanımladıklarını, en yüksek standartlarda en ileri teknolojinin kullanıldığı, hizmetin ve eğitimin verildiği merkezler olarak ele aldıklarını anlatan Koca, şehir hastanelerinin fonksiyonel yapısı ile farklılık gösteren, özellikle bulunduğu bölgede son noktada sağlık hizmetinin verildiği, hastanın artık başka bir sağlık kurumuna sevk edilmediği, üniversitenin gerektiğinde içinde yer aldığı, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezler olacağını bildirdi.

Yatak kapasiteleri, nitelikli personeli ve tıpta gelinen son imkanları ile şehir hastanelerinin ne kadar önemli ve kritik yatırımlar olduğunun salgın döneminde bir kez daha anlaşıldığına dikkati çeken Koca, "Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği, hayali ve vizyonu ile hayata geçirilen projelerin devamını getirmek ve bölge halkımızı bu imkanlar ile buluşturmak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

3 ile şehir hastanesi, 3 ile hastane yapılacak

Güneydoğu'da 6 ile inşa edilecek hastanelerin detaylarını açıklamak istediğini aktaran Koca, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin inşaatına en kısa sürede başlayacaklarını, Diyarbakır'a ise bin yataklı şehir hastanesi için arsa yeri belirlendiğini ve proje ihalesinin bu ay içerisinde yapılacağını kaydetti.

Şırnak'ta 500 yataklı devlet hastanesi için Şırnak- Cizre arasında 432 dönümlük bir arazi tahsis edildiğini, proje ihalesinin yapıldığını, projelerin tamamlanmasından sonra bu yıl yapım ihalesini gerçekleştireceklerini söyleyen Koca, Batman'da ise 500 yataklı devlet hastanesi için arsa tahsis işlemlerinin yapıldığını, projelerini en kısa sürede bitirerek ihalesini yapacaklarını aktardı.

Siirt'te 500 yataklı hastanenin arsa tahsis işlemlerinin devam ettiğini bildiren Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"750 yataklı Mardin Şehir Hastanemizi ise 2020 yılı yatırım programına alacağız. Arsa tahsis çalışmaları kısa sürede tamamlanacak. Tüm bu yatırımlarımızın genel bütçeden karşılanarak yapılacağını da özellikle belirtmek istiyorum. Bölgedeki dinamik nüfusa, artan sağlık ihtiyacına yönelik atacağımız bu önemli adımların tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yani 6 ilimizde 3 ilimizin hastaneleri şehir hastanesi statüsünde yapılıyor olacak. Diğer 3 ilin de 500 yataklı devlet hastanesi yapılıyor olacak."

"Asıl görev vatandaşlarımıza düşmektedir"

Koca, salgının başından beri herkesten daha fazla risk altında bulunan sağlık çalışanlarının özverili bir şekilde çalıştığını vurguladı.

Aylardır evine gidemeyen, evladını kucaklayamayan, hasret gidermek için onu uzaktan selamlayan bir anneye düğün halayında virüse yakalanmanın izahını yapmanın çok zor olduğunu anlatan Koca, şöyle devam etti:

"Sağlıkçılarımız fedakar ve özverilidir. Ancak bu fedakarlığın dikkatsizliklere, sorumsuzluklara feda edilmesini bekleyemeyiz. Vatandaşlarımızın tedbirlere uymadaki ihmalleri bizi üzüyor, içimizi yakıyor, şevkimizi kırıyor. Bugün burada çok verimli bir çalışma yaptığımız kanaatindeyim, illerimizdeki sağlık görevlilerimiz ödevlerini aldılar. İllerine dönerek hızla gereğini hayata geçirecekler. Biz de bu çalışmaları destekleyecek imkanları onlara sağlamak üzere üzerimize düşeni yapacağız. Ancak burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Asıl görev vatandaşlarımıza düşmektedir. Temizlik, maske ve mesafe tedbirlerine ne kadar uyarsak virüs o kadar etkisiz kalacak, o kadar çabuk tehdit olmaktan çıkacak."

(Sürecek)

Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 20:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürleri, başhekimleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (2) - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürleri, başhekimleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (2) - Son Dakika
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