Bakan Koca, 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İl Değerlendirme Toplantıları kapsamında Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri ve sağlık müdürleriyle görüştü.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl Değerlendirme Toplantılarında; Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri, il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bugün bir araya geldik. Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." dedi.

Haber: ANKARA,