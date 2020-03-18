Bakan Koca: 61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik - Son Dakika

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Bakan Koca: 61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik
6 saat önce
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı" dedi.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:23 Kaynak: DHA
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