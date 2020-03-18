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Bakan Koca: "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.
6 saat önce
Bakan Koca: "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.
Bakan Koca: "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:26 Kaynak: AA
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