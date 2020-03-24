Bakan Koca: 7 hastamızı kaybettik, 343 yeni tanı var - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 7 hastamızı kaybettik, 343 yeni tanı var - Son Dakika

Bakan Koca: 7 hastamızı kaybettik, 343 yeni tanı var

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldığını belirterek, "343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik" dedi.

Bakan Koca: 7 hastamızı kaybettik, 343 yeni tanı var, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldığını belirterek, "343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yeni koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "'Kaç kişi?' 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


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Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:18 Kaynak: DHA

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