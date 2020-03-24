Bakan Koca: "7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. 343 yeni tanı var". - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: '7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. 343 yeni tanı var'. - Son Dakika

Bakan Koca: "7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. 343 yeni tanı var".

6 saat önce

Bakan Koca: "7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. 343 yeni tanı var". - İSTANBUL

KOAH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:17 Kaynak: İHA

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