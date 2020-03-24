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Bakan Koca: "7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. 343 yeni tanı var".
6 saat önce
Bakan Koca: "7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı.
Bakan Koca: "7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı, 6'sı ileri yaştaydı. 343 yeni tanı var". - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:17 Kaynak: İHA
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