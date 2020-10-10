Bakan Koca 7 ilin sağlık müdürü ile bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Koca 7 ilin sağlık müdürü ile bir araya geldi

10.10.2020 06:18
Bakan Koca 7 ilin sağlık müdürü ile bir araya geldi, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürü ve başhekimleriyle video konferans görüşmesi yaptı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürü ve başhekimleriyle video konferans görüşmesi yaptı. Görüşmede, salgındaki son durum ve ihtiyaçlar ele alındı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada " Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Kilis il sağlık müdürleri ve başhekimlerimizle toplantılar yaptık. Salgında son durumu, filyasyon çalışmalarını, ihtiyaçları ve sağlık yatırımlarını ele aldık. Tedbirlere uyarak salgınla mücadelemize destek verin" ifadelerini kaydetti.Haber:  ?ANKARA,


Fahrettin Koca, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca 7 ilin sağlık müdürü ile bir araya geldi - Son Dakika

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