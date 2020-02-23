Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'da meydana gelen ve Van'da hasara neden olan depremde 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van Başkale'de de hasara yol açtı. Depremden hemen sonra bölgeye 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibimizi sevk ettik. 7 kişinin hayatını kaybettiği depremde 21 vatandaşımız yaralandı. Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 8 kişinin durumu kritik, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

(İHA)