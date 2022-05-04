Bakan Koca: 73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde görev başındaydı - Son Dakika
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Bakan Koca: 73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde görev başındaydı

04.05.2022 22:53
Bakan Koca: 73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde görev başındaydı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde, ülkenin dört bir yanında görev başındaydı. Nöbetçi olanlardan bir kısmı göreve nöbet sonrası da devam etti. Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın" ifadelerine yer verdi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: 73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde görev başındaydı - Son Dakika


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