Bakan Koca 81 ilin sağlık müdürleriyle telekonferans gerçekleştirdi - Son Dakika

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Bakan Koca 81 ilin sağlık müdürleriyle telekonferans gerçekleştirdi
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle bir telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle bir telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda korona virüs önlemleri değerlendirildi.
Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin 81 ilinin il sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Korona virüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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