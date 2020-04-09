BAKAN KOCA 829 SİSMİK İZOLATÖRLE GÜÇLENDİRİLEN BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMETE... - Son Dakika

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BAKAN KOCA 829 SİSMİK İZOLATÖRLE GÜÇLENDİRİLEN BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMETE...
51 dakika önce
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenilenen özellikleriyle hizmete açıldığını açıkladı.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenilenen özellikleriyle hizmete açıldığını açıkladı. Bakan Koca hastanenin açılış haberini sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla duyurdu.
Bakan Koca'nın paylaşımında "829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun". ifadeleri yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:54 Kaynak: DHA
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