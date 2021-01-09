Son dakika gündem: Bakan Koca, AA'nın görüntülerini paylaşarak, tedbir uyarısı yaptı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız. Tek beklediğimiz tedbirlere sıkıca uyulması. Birlikte güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Koca, Anadolu Ajansının (AA) "Filyasyon ekipleri, karla kaplı dağ köylerinde salgının izini sürüyor" başlıklı Bitlis mahreçli haberinin görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, "Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız. Tek beklediğimiz tedbirlere sıkıca uyulması. Birlikte güçlüyüz." değerlendirmesini yaptı.