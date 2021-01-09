Son dakika gündem: Bakan Koca, AA'nın görüntülerini paylaşarak, tedbir uyarısı yaptı - Son Dakika

Son dakika gündem: Bakan Koca, AA'nın görüntülerini paylaşarak, tedbir uyarısı yaptı
09.01.2021 22:15
Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız. Tek beklediğimiz tedbirlere sıkıca uyulması. Birlikte güçlüyüz." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız. Tek beklediğimiz tedbirlere sıkıca uyulması. Birlikte güçlüyüz." ifadesini kullandı.
Koca, Anadolu Ajansının (AA) "Filyasyon ekipleri, karla kaplı dağ köylerinde salgının izini sürüyor" başlıklı Bitlis mahreçli haberinin görüntülerini paylaştı.
Bakan Koca, "Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız. Tek beklediğimiz tedbirlere sıkıca uyulması. Birlikte güçlüyüz." değerlendirmesini yaptı.
Son Dakika Kanlı pusu! Cezaevinden yeni çıkan taksi şoförü, silahlı saldırıda hayatını kaybetti Gülerken son pozu oldu! ABD'deki kanlı kongre baskınında kürsüyü çalan adam yakalandı Fatih Terim'den transfer açıklaması: İrfan Can'ın yanı sıra Visca'yı da istiyoruz Ukrayna'da gaz boru hattında büyük patlama! Yerleşim yerleri boşaltıldı Meteoroloji'den bir il için turuncu, 9 il için sarı kodlu sağanak uyarısı Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı, lüks tekneden bikinili pozlarını paylaştı Bill Gates havacılık şirketi satın almak için kolları sıvadı Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı