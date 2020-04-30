Bakan Koca, ABD'li mevkidaşıyla görüştü (2) - Son Dakika

ORTAK ÇALIŞMA KARARI ALINDI

Sağlık Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre; iki ülkenin koronavirüsle mücadelede yürüttüğü bilimsel çalışmalar, tedavi yöntemleri, aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Koca, Türkiye'nin erken dönemde aldığı tedbirleri ve tedavide geliştirdiği yöntemleri detaylı olarak anlattı. Azar, bu tecrübe paylaşımı için teşekkür ederek Türk ve Amerikalı bilim insanlarının ortak çalışmalar yapmasının faydalı olacağını söyledi. İki Bakan; maske, tulum, dezenfektan, yerli solunum cihazı, eldiven gibi tıbbi cihaz ve malzemelerin Türkiye'den tedariğinin önümüzdeki süreçte de devamı için ortak çalışma kararı aldı.