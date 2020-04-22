Bakan Koca: "ABD ölüm oranı yüzde 5.3, İspanya yüzde 10.5, İtalya 13.2, Almanya 3.5, Fransa 17.3,... - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›Bakan Koca: 'ABD ölüm oranı yüzde 5.3, İspanya yüzde 10.5, İtalya 13.2, Almanya 3.5, Fransa 17.3,... - Son Dakika
Bakan Koca: "ABD ölüm oranı yüzde 5.3, İspanya yüzde 10.5, İtalya 13.2, Almanya 3.5, Fransa 17.3,...
6 saat önce
Bakan Koca: "ABD ölüm oranı yüzde 5.3, İspanya yüzde 10.5, İtalya 13.2, Almanya 3.5, Fransa 17.3, Çin yüzde 5,5 Belçika yüzde 14.7, Türkiye yüzde 2.3, oranlar ne kadar yüksekse hastalar o kadar geç fark edilmiş demektir.
Bakan Koca: "ABD ölüm oranı yüzde 5.3, İspanya yüzde 10.5, İtalya 13.2, Almanya 3.5, Fransa 17.3, Çin yüzde 5,5 Belçika yüzde 14.7, Türkiye yüzde 2.3, oranlar ne kadar yüksekse hastalar o kadar geç fark edilmiş demektir." - ANKARA
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23.04.2020 02:20:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca: "ABD ölüm oranı yüzde 5.3, İspanya yüzde 10.5, İtalya 13.2, Almanya 3.5, Fransa 17.3,... - Son Dakika