Son dakika haber... Bakan Koca: "Yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak" - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Koca: "Yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak"

20.01.2021 23:32
Son dakika haber... Bakan Koca:

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da evlerinde aşı olacaklar" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yazılı bir açıklama yayımladı. Aşılama programının planlanan doğrultuda devam edeceğinin altını çizen Bakan Koca, 85 yaş üzerindeki vatandaşların da aşılanmaya başlanacağını ve bu vatandaşların da 90 yaş üzeri vatandaşlar gibi evlerinde aşılanacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yayınladığı yazılı açıklamada, "Aşı programımızdaki hedef gruplara göre aşı uygulaması ile uyumlu olarak tedarik ve lojistik planlaması yapılmıştır. Yaşadığımız devirde bilgiye ulaşmanın kolaylığı yanında gerçek dışı bilgilerin yayılımı da çok yüksek hızda gerçekleşmektedir. Yanlış ve yönlendirici bilgilere itibar etmemenizi, resmi açıklamalarımızı takip etmenizi rica ederim" dedi.

"1 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞIMIZ AŞILANMIŞ BULUNMAKTADIR"

Bugünkü Bilim Kurulu toplantısında aşı programındaki gelişmelerin ele aldığını belirten Bakan Koca, "Şu ana kadar yapılan aşı programı kapsamında 1 milyondan fazla vatandaşımız aşılanmış bulunmaktadır. Aşı programının 1. aşaması bildiğiniz gibi sağlık çalışanlarımızla başladı ve 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu. Salı günü itibariyle de huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalan vatandaşlarımızla bu vatandaşlarımızın bakımında görev alan personelin aşılanmasına başlandı. Ayrıca 90 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına dün itibariyle başlandı. 90 yaşından büyük vatandaşlarımız için sağlık ekipleri evlerine giderek aşı uygulamasını yaptılar. Aşılama kapasitesinin her geçen gün artacağını bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

"85 YAŞ ÜZERİNDEKİ VATANDAŞLARIMIZ DA EVLERİNDE AŞI OLACAKLAR"

"Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirme ile yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır" diyen Bakan Koca, şunları kaydetti:

"85 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da evlerinde aşı olacaklar. Evlere aşı için giden ekibimizde hekim ve uzman sağlık personeli tam teçhizatlı olarak hazır bulunmaktadır. Aşı uygulama süresini artırsa da bu gruptaki vatandaşlarımız için en uygun şartlarda aşı yapılmasından yanayız.

Tüm dünyada aşı programlarını yürüten ve başlatmaya çalışan ülkeler doğru tedarik planlaması yapmaya çalışmaktadır. Biz de vatandaşlarımız için bir tedarik ve aşı programı planlamasını erkenden yaptık. Aşı programımızdaki hedef gruplara göre aşı uygulaması ile uyumlu olarak tedarik planlaması yapıldı ve bu programa uygun olarak uygun dozlarda aşı tedarik edilmektedir. Her bir aşamada aşı programına ara vermeden sürekli aşılama yapılabilecek bir plan çerçevesinde aşı lojistiği devam edecektir. Mümkün olan en kısa sürede en çok vatandaşımızın aşıya ulaşmasını temin edebilmek için tüm şartları zorluyoruz.

Yaşadığımız devirde bilgiye ulaşmanın kolaylığı yanında gerçek dışı bilgilerin yayılımı da çok yüksek hızda gerçekleşmektedir. Yanlış ve yönlendirici bilgilere itibar etmemenizi, resmi açıklamalarımızı takip etmenizi rica ederim."

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Koca: 'Yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak' - Son Dakika


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