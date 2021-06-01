Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı - Son Dakika

Türkiye'de salgınla mücadele kapsamında yapılan aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bugün itibarıyla 50 yaş üzeri vatandaşlar aşılanmaya başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibarıyla başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.
Bugün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca, sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğunun kaldırılabileceğini söyledi. Koca ayrıca maskenin bırakılması için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini belirterek, "Maskenin bırakılması için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerekiyor. Yaygın aşılama yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir" sözlerine yer verdi.
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