Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı - Son Dakika

Özgür Arıca:

Bu teknolojide bile pc animasyon dışında tek bir resmi olmayan uçakta bulaşmayan ama düğünde bulaşan virüsünde yalan pandemisinin de aşısını asla ve asla ve asla olmayacağım ... Sağlığım sizin para kazanmak için oluşturduğunuz düzenden daha kıymetli üzgünüm ....