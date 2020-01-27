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Bakan Koca: "(Aksaray'daki koronavirüs şüphesi) Bizden net bir bilgi verilmedikçe inanılmamasının...
11 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:10 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
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