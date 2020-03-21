BAKAN KOCA: ALLAH'A EMANET OLUN, KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAKAN KOCA: ALLAH'A EMANET OLUN, KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN - Son Dakika

BAKAN KOCA: ALLAH'A EMANET OLUN, KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koordinasyon toplantısın ayrıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koordinasyon toplantısın ayrıldı.

Toplantı bitiminde hastaneden ayrılan Bakan Koca kendisini bekleyen vatandaşlara el sallayarak, "Allah'a emanet olun, kandiliniz mübarek olsun" dedi.

BAKAN KOCA: ALLAH'A EMANET OLUN, KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

fahrettin koca, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:40 Kaynak: DHA

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