BAKAN KOCA: ALLAH'A EMANET OLUN, KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN - Son Dakika

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BAKAN KOCA: ALLAH'A EMANET OLUN, KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koordinasyon toplantısın ayrıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar
'da bulunan Dr. Siyami Ersek
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koordinasyon toplantısın ayrıldı.
Toplantı bitiminde hastaneden ayrılan Bakan Koca kendisini bekleyen vatandaşlara el sallayarak, "Allah'a emanet olun, kandiliniz mübarek olsun" dedi.
G
- Olun
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:24 Kaynak: DHA
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