Başkent yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasına girdi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkent Ankara'nın Kovid-19'a karşı yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla artık düşük riskli iller arasında yer aldığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Ankara, Kovid-19'a karşı yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla artık düşük riskli iller arasında. Haritamızdaki yeni rengi mavi. Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Konya, başkentin aşı olma kararıyla kararı uygulama hızını örnek almalı."
Kaynak: AA
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