Bakan Koca: Ankara'daki vaka sayısı, İstanbul'u iki kat geçti - Son Dakika

Bakan Koca: Ankara'daki vaka sayısı, İstanbul'u iki kat geçti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısının en fazla olduğu ilin Ankara olduğunu belirterek, "Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'u iki kat geçti.

Bakan Koca: Ankara'daki vaka sayısı, İstanbul'u iki kat geçti, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısının en fazla olduğu ilin Ankara olduğunu belirterek, " Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'u iki kat geçti. Bizim gördüğümüz en büyük kaynak; Bayram ve bayram sonrası düğünlerde yoğun artışın olması." dedi.

'KORONAVİRİSÜN BİRİNCİ DALGASININ İKİNCİ PİKİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, uzun süredir koronavirüsün devam ettiğini ancak zaman zaman duyarsız hale gelindiğini, koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikinin yaşandığını ve buna bayramlar ile düğünlerdeki hareketlilik, dikkatsizliklerin neden olduğunu söyledi. Hastaların ve hayatını kaybeden kişi sayısının giderek arttığını bildiren Bakan Koca, "Ülke genelinde farklılıklar olsa da, hastanelerimizin yükü artıyor. Sağlık çalışanlarımız bütün mesailerini bulaştırıcı hastalarla geçirmektedir. 29 bin 865 çalışanımıza virüs bulaştı, 52 sağlık çalışanımız hayatını kaybetti. İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Ülke genelinde durum kontrol altında. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da artış var. Ankara, Mardin, Şanlıurfa da ciddi artış var. Virüs gücünü kaybetmedi. Özellikle ağır hasta sayımızı azaltmamız gerekiyor. İzolasyon kuralına uymayan 153 bin kişi tespit edildi. Filyasyon sayısını 10 bin 802'ye çıkardık. Sorunlu illerde sayıyı artırıyoruz. Salgın bölgesel farklılıklara rağmen ülke genelinde kontrol altında. Yeni mücadele dönemine hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı. 'EN FAZLA VAKA ANKARA'DA, İSTANBUL'U İKİ KAT GEÇTİ'Bakan Koca, vaka sayısının en fazla arttığı il olarak gösterilen Ankara'da ne tür önlemler alınacağının sorulması üzerine "Vaka sayısının en fazla yaşandığı il Ankara. Çeşitli tedbirler alınmaya başladı, örneğin mesai düzenlemesi gibi. Şu an sokağa çıkma gibi durum gündemimizde değil. Ankara, Kayseri ve Konya'da artışın devam ettiğini görüyoruz. Bu anlamda arkadaşlarımız yoğun bir gayret sarf ediyor. Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'u iki kat geçti." diye konuştu. 'SALGININ KONTROLDEN ÇIKTIĞINI ASLA SÖYLEYEMEYİZ'Bakan Koca, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın salgının kontrolden çıktığı yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz. Tedbirlere uymazsak durum farklı olabilir. Vatandaş olarak dışarıda maskesiz olmamamız, temizlik ve hijyene dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha söylemek istiyorum." dedi.'DÜĞÜNLERİN NİKAH ŞEKLİNDE YAPILMASI ÖNERİLDİ'Bakan Koca, Ankara'da vaka sayısında artışa neden olan etkenin sorulması üzerine, "Bizim gördüğümüz en büyük kaynak; Bayram ve bayram sonrası düğünlerde yoğun artışın olması. Bugün Bilim Kurulu bütün Türkiye'de düğünlerle ilgili organizasyonun daha çok nikah tarzında olması yemekli olmaması, nişan ve kına gibi etkinliklerin Türkiye çapında yapılmaması şeklinde bir önerisi oldu" ifadelerinde bulundu.'İLK YARI SEYİRCİSİZ OYNANMASI ÖNERİSİ VAR'

Bakan Koca Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) maçların Ekim ayından itibaren stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirciyle oynanması kararıyla ilgili açıklamasının hatırlatılması üzerine "Futbol da bilim kurulunun gündemindeydi. Belli bir döneme kadar veya ilk yarı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur" dedi


İstanbul, Türkiye, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 22:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca: Ankara'daki vaka sayısı, İstanbul'u iki kat geçti - Son Dakika

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