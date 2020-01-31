Bakan Koca Ankara Şehir Hastanesindeki izolasyon odalarını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca Ankara Şehir Hastanesindeki izolasyon odalarını inceledi - Son Dakika

Bakan Koca Ankara Şehir Hastanesindeki izolasyon odalarını inceledi

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesindeki izolasyon odalarını inceledi.

Bakan Koca Ankara Şehir Hastanesindeki izolasyon odalarını inceledi, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesindeki izolasyon odalarını inceledi.

Bakan Koca, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının ele alındığı bakanlıktaki Bilim Kurulu toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Ankara Şehir Hastanesine geçerek karantina odalarını inceleyen Bakan Koca, yetkililerden bilgi aldı.

Negatif basınçlı izolasyon odalarını inceleyen Bakan Koca'ya, ziyaretinde Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe eşlik etti.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:26 Kaynak: AA
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