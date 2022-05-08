Bakan Koca, Anneler Günü annesini paylaştı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde, üçüncü kez anne o olan Zehra Ötkün ve bebeği Nehir'i "Anneler Günü annesi, Anneler Günü bebeği" ifadesi ile paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Anneler Günü paylaşımı yaptı. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Anneler Günü annesi, Anneler Günü bebeği. Zehra Ötkün, Ankara Şehir Hastanemizde doğum yaptı, üçüncü kez anne oldu. Kızının adı Nehir. 'Annelik bir süper kahramanlık işi' diyor. Hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Birlikte nice Anneler Günü kutlasınlar."

Ayrıca Bakan Koca'nın paylaşımında anne Zehra Ötkün'ün annelik duygusunu anlattığı bir de video yer aldı.

(İHA)