Bakan Koca aşı çalışmalarının görüşüldüğü Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Koca aşı çalışmalarının görüşüldüğü Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması

17.12.2020 02:11
Bakan Koca aşı çalışmalarının görüşüldüğü Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nda mevcut verilere dayalı olarak inaktif aşının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında, Türkiye'de de yürütülen Faz III çalışmalarında kayda değer bir yan etkinin görülmediğinin ifade edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nda mevcut verilere dayalı olarak inaktif aşının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında, Türkiye'de de yürütülen Faz III çalışmalarında kayda değer bir yan etkinin görülmediğinin ifade edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, aşı çalışmalarını görüşmek için video konferans yöntemiyle yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yaptı.

Kovid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de can almaya devam ettiğini ve bütün kurumlarla, mücadelenin sürdüğünü ifade eden Koca, "Son birkaç hafta içinde uyguladığımız kısıtlayıcı tedbirlere vatandaşlarımızın daha bir titizlikle uyum göstermesinin sonuçlarını almayı umuyoruz. Gerek tedbirlerin uygulamaya konması, gerek uyumun ve sonuçlarının takibi yönünde Bakanlık olarak yoğun bir gayret içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, ülkenin seçkin bilim insanlarından oluşan Bilim Kurulu üyelerinin, hiçbir karşılık beklemeksizin yoğun çalışmalarıyla bu sürecin yönetilmesine önemli katkı sağladığına işaret ederek, Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, öncelikle aşı konusundaki gelişmelerin değerlendirildiğini aktardı.

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Yapılan sözleşmeye bağlı olarak Türkiye'ye ilk partisinin gelmesi beklenen inaktif aşının gelişinden itibaren yürütülecek strateji üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Temin edilecek aşı miktarının artırılması ve alternatif aşı teminine ilişkin çalışmalar ve görüşmeler hakkında bilgi paylaşılmıştır. Bu arada umut vadeden yerli aşı çalışmalarımızın orta ve uzun vadede sorunun çözümünde rol alacağı belirtilmiştir. Halihazırda bir inaktif aşımızın Faz I klinik çalışmasında sona gelinmiş ve Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır. Eş zamanlı olarak 2 inaktif ve 2 adenövirus temelli aşı ile bir virüse benzer parçacık aşısı da Faz I aşamasına gelmiş ve gerekli incelemelerden sonra ilk araştırma ürünleri üretilerek devreye alınacaktır.

Ancak öncelikle erken dönemde yapılacak olan aşılamaya odaklanmanın önemi dile getirilmiştir. Ülkemizde bir inaktif (sinovac) bir de mRNA (pfizer) aşının Faz III çalışmaları sürmektedir. Bir adenövirüs (sputnik V) aşısının da Faz III öncesi kronik toksisite çalışmaları yürütülmektedir. Bu aşının da en kısa sürede Faz III çalışmasının başlaması beklenmektedir. Mevcut verilere dayalı olarak inaktif aşının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında, ülkemizde de yürütülen Faz III çalışmalarında kayda değer bir yan etkinin görülmediği ifade edilmiştir.

Bilim Kurulu'muz, ayrıca aşının lojistiği, öncelikle aşılanacak olan sağlık personelinin kapsamı, yaygın aşılama programı ve aşı kayıt sistemi hakkında önerilerde bulunmuştur."

"Türkiye, kızamıkçığın da tamamen yok edildiği bir ülke konumuna geldi"

Bakan Koca, açıklamasında, "Kovid-19 aşısının ve aşı yapabilme yeteneğinin gündemin en üst noktasına oturduğu bugünde, Dünya Sağlık Örgütü, verdiği müjde ile azmimizi bir kat daha artırmıştır. Bilim Kurulu üyelerimizce de sevinçle karşılanan bu gelişme, polio ve tetanozdan sonra kızamıkçığın da tamamen yok (elimine) edildiği bir ülke konumuna gelmemizdir." bilgisini paylaştı.

Salgın mücadelesi ile yoğun çaba içinde olunan 16 Aralık 2020 tarihinin, ülkenin bağışıklama başarısı açısından çok önemli bir gün olduğunu belirten Koca, "DSÖ Avrupa Bölgesi'nin resmi kurulu olan Bölgesel Doğrulama Komitesi tarafından 2017-2019 yılları arasında kızamıkçık virüsü dolaşımının üç yıl art arda kesilmesi nedeniyle Türkiye'de kızamıkçığın tamamen yok edilmiş olduğu beyan edilmiş, bu nedenle kutladıklarını ve ilgili sertifikanın önümüzdeki haftalarda gönderileceği ifade edilmiştir." açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Toplum olarak önemli bir aşı kültürüne sahibiz. Çocukluk çağı aşılarında en fazla antijenle en yaygın aşılama yapan ve yüksek başarı elde eden ülkelerin başında geliyoruz. Aşı kayıt sistemi ve online takip edilen soğuk zincir lojistiği ile desteklenen güçlü bir birinci basamak sağlık ağı yanında, yıllardır bu konuda emek veren sağlık personelimizin ısrarlı çabaları ve fedakarlığı bu başarının esas sahipleridir.

Sahada yıllardır emek veren, aşı uygulayan personelimizi kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum. Kovid-19 aşı kampanyasında bu başarı hikayesi, yol gösterecektir. Bu sefer başta Aile Sağlığı Merkezlerimizde olmak üzere üniversite, kamu ve özel sağlık kuruluşlarımız ve bütün vatandaşlarımızla birlikte dünyaya örnek olacak bir aşılama kampanyası yapacağımıza inanıyoruz."

"Aynı başarıyı Kovid-19 mücadelesinde de gösterme kararlılığındayız"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki değerlendirmesinde de Türkiye'de kızamıkçık hastalığının elimine edilmesinde olduğu gibi aynı başarıyı Kovid-19 mücadelesinde de gösterme kararlılığında olduklarını vurguladı.

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Koca aşı çalışmalarının görüşüldüğü Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika


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