Bakan Koca: Aşı dozu sayısında dünyada 7'nci sıradayız - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, dünyada 7'nci sırada olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya'yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7'nci sıradayız. Türkiye'den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var" dedi.