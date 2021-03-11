Bakan Koca: "Aşı tamamlanıncaya kadar elimizdeki tek silah, tedbirdir" - Son Dakika

Türkiye'nin 1 yıllık Kovid-19'la mücadele süreciyle ilgili genel değerlendirmeler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 1 yıllık Kovid-19'la mücadele süreciyle ilgili genel değerlendirmelerde bulundu.

(2)

Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak."

Koca: "Maskeleri tanımadığımız, yakın durmanın yakınlık ifadesi olduğu günlere geri dönmeyi tam vaat edemem ama oraya doğru yürüdüğümüzü görüyoruz."