Son dakika haber | Bakan Koca aşı tarihini açıkladı - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Koca aşı tarihini açıkladı

01.12.2020 17:22

Edinilen son dakika haberine göre - Bakan Koca aşı tarihini açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Vatandaşımız için güvenilir, etkinliği olan aşıyı daha çok tercih ederek, erken dönemde bunu temin edip yapma taraftarıyız.

- Bakan Koca aşı tarihini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

"Vatandaşımız için güvenilir, etkinliği olan aşıyı daha çok tercih ederek, erken dönemde bunu temin edip yapma taraftarıyız. Zannediyorum Aralık'ın 11'den sonra erken dönemde yaygın bir şekilde sağlık çalışanlarından başlamak üzere, şu an bilim kurulumuz ilgili strateji hazırlıyor"

"Hedef olarak vatandaşımıza erken Aralık ve Ocak özellikle hedefleyerek aşıyı yapmak istiyoruz. Bir taraftan da yerli aşımızı, birinci fazı muhtemelen 14-15 Aralık'ta bitmiş olur. Bu şekilde devam ederse faz ikiye geçilmiş olur. Yerli aşımızın da Nisan ayında faz üç kullanabileceğimizi düşünüyoruz"

ANKARA - Sağlık bakanı Fahrettin Koca, "Hedef olarak vatandaşımıza erken Aralık ve Ocak özellikle hedefleyerek aşıyı yapmak istiyoruz. Bir taraftan da yerli aşımızı, birinci fazı muhtemelen 14-15 Aralık'ta bitmiş olur. Bu şekilde devam ederse faz ikiye geçilmiş olur. Yerli aşımızın da Nisan ayında faz üç kullanabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Koca, TBMM'de gazetecilerin aşı ile ilgili sorularını cevapladı. Koca, aşının geleceği tarih ile ilgili soruya, "Aşı genelde yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Bununla ilgili inaktif dediğimiz daha önceden teknik açıdan iyi bildiğimiz ektisinin az olduğunu düşündüğümüz aşıdan 50 milyon sözleşme imzalandı. Aralık ayında en az 10 milyon muhtemelen 20 milyon planlamış olacağız, Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon temin etmiş olacağız. Özellikle bu dönemde Aralık ve Ocak ayı hedefiyle daha yoğun aşılamayı planlıyoruz. Pfizer'in aşısıyla ilgili yoğun görüşme içindeyiz. Pfizer'ihn aşısıyla ilgili de yerli aşımız Nisan ve sonrası dönemde devreye gireceği için nisan ayına kadar bize temin edebilecekleri bütün aşıyı alma şeklinde yaklaşımımız oldu" ifadelerini kullandı.

Koca, dünyada erken dönemde ruhsat alabilecek firmalarla iletişim halinde olduklarını aktararak, "Hedef olarak vatandaşımıza erken Aralık ve Ocak özellikle hedefleyerek aşıyı yapmak istiyoruz. Bir taraftan da yerli aşımızı, birinci fazı muhtemelen 14-15 Aralık'ta bitmiş olur. Bu şekilde devam ederse faz ikiye geçilmiş olur. Yerli aşımızın da Nisan ayında faz üç kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim aşımız inaktif bir aşı farklı mRNA, vektör ve benzeri 16 tane aşımız var. Bunlarla ilgili çalışmaları yakın takip ediyoruz. İlk aşımızın inaktif olduğunu, teknolojik olarak bilinen, inaktif aşıların daha pahalı olduğunu, kolay olmadığını, diğer aşıların ise mRNA ve benzeri daha ucuz daha yoğun üretilebilecek olduğunu bilelim. Vatandaşımız için güvenilir, etkinliği olan aşıyı daha çok tercih ederek, erken dönemde bunu temin edip yapma taraftarıyız. Zannediyorum Aralık'ın 11'den sonra erken dönemde yaygın bir şekilde sağlık çalışanlarından başlamak üzere, şu an bilim kurulumuz ilgili strateji hazırlıyor. Bu stratejide sağlık çalışanları başta olmak üzere kimlere, nasıl yapılması gerektiği ile ilgili çalışmayı en geç bir hafta, on gün içinde tamamlamış olur" dedi.

Aşının koruyuculuğuna ilişkin soruya Koca, "Herkesin farklı bir stratejisi olabilir. Biz vatandaşımıza özellikle güvendiğimiz ve etkinliğini bildiğimiz aşıyı daha çok tercih etmek zorundayız. Bunu da bilecek, bu konudaki yaklaşımı bilgilendirmeyi yapabilecek olan bilim kurumlumuz olacak" şeklinde konuştu.

Son dakika haber | Bakan Koca aşı tarihini açıkladı
Son dakika haber | Bakan Koca aşı tarihini açıkladı
Son dakika haber | Bakan Koca aşı tarihini açıkladı
Son dakika haber | Bakan Koca aşı tarihini açıkladı

Fahrettin Koca, Aralık, Nisan, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Koca aşı tarihini açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu demokrasi sorunu haline gelmiştir Monaco'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Onyekuru, Galatasaray'a geri dönüyor Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı Almanya'da bir otomobil kalabalığa daldı: 2 ölü, 10 yaralı Daimler, korona nedeniyle çalışanlarına toplamda 160 milyon euro ikramiye verecek Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Annesini, "Seni hangi silahla öldüreyim?" diyerek tehdit eden üvey babasını pompalıyla vurdu
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti         
17:01
Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda engelli bir asgari ücretli de yer alacak Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda engelli bir asgari ücretli de yer alacak         
16:52
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak         
16:31
Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz         
15:57
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü         
15:13
"Saatim geldi" deyip kaçan yaşlılar, pazarcı esnafını kara kara düşündürüyor         
14:49
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın, şaşkınlık yarattı İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın, şaşkınlık yarattı         
14:30
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı         
14:28
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 18:04:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Bakan Koca aşı tarihini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei