Bakan Koca: "(Aşı) Yıl sonuna kadar dünyada birçok ülkede uygulamasının başlayacağına, bizim de yıl... - Son Dakika

Bakan Koca: "(Aşı) Yıl sonuna kadar dünyada birçok ülkede uygulamasının başlayacağına, bizim de yıl...
Bakan Koca: "(Aşı) Yıl sonuna kadar dünyada birçok ülkede uygulamasının başlayacağına, bizim de yıl sonuna kadar bunu başlatabileceğimize inanıyorum"
Bakan Koca: "(Aşı) Yıl sonuna kadar dünyada birçok ülkede uygulamasının başlayacağına, bizim de yıl sonuna kadar bunu başlatabileceğimize inanıyorum"
Bakan, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 20:43 - Kaynak: AA
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Son Dakika ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu