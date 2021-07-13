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Bakan Koca: Aşıda 59 milyon dozu geçtik - Son Dakika

Bakan Koca: Aşıda 59 milyon dozu geçtik

13.07.2021 13:27
Bakan Koca: Aşıda 59 milyon dozu geçtik, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşıda 59 milyon dozu geçtiklerini duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşıda 59 milyon dozu geçtiklerini duyurdu.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın 'https://covid19.saglik.gov.tr/' adresinde yer alan anlık verilere göre, en yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu. Aşılama oranı en düşük iller ise Şırnak, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Bitlis olarak sıralandı. Nüfusunun yüzde 75'inden fazlası aşı olan iller de Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Koca da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, aşıda 59 milyon dozu geçtiklerini duyurdu. Koca, "Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız" dedi.


Bakan Koca: Aşıda 59 milyon dozu geçtik

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Aşıda 59 milyon dozu geçtik - Son Dakika


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