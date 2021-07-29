Bakan Koca, aşılama verilerini paylaştı: Hiç aşı olmayanların sayısı 21 milyon 901 bin 631'e indi - Son Dakika

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artarken,ülke genelindeki aşılama çalışmaları da sürüyor. Son olarak 28 Şubat'ta uygulanan aşı dozuna Twitter hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 21 milyon 901 bin 631'e indiğini belirtti.

''DÜN, 1 MİLYON 995 BİN 5 DOZ AŞI YAPILDI''

Bakan Koca paylaşımında, "Dün 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222 bin 803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680 bin 278. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195 bin 924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bin 631'e indi" ifadesini kullandı.

28 TEMMUZ'DA 22 BİN 291 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre 28 Temmuz'da, 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 76 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 197 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 257 bin 474'e yükseldi.