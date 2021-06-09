Bakan Koca: Aşılama yaşını 45'e çekmiş olacağız - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 14,5 milyon doz Biontech aşısının Türkiye'ye geldiğini, pazartesi günü 4,2 milyon doz daha geleceğini belirterek, aşılama yaşını yarından itibaren 45'e çekmiş olacaklarını söyledi.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak açıklaması öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanması tartışılan hatırlatma dozu ile ilgili, sağlık çalışanlarına uygulanan ilk aşının üzerinden önümüzdeki hafta 6 ay geçmiş olacağını hatırlatarak, "Biz onlarla ilgili çalışma yapıyor olacağız. Çalışmanın amacı immün yanıtına bakıp, antikora bakıp, hücresel yanıtını görüp, Sinovac, Biontech ve Faz-3 yerli aşımızı uygulayacağız. Aradaki yanıtı göreceğiz ve karşılaştıracağız. Devamında sonuca göre rapel (pekiştirme) doz eylülde devreye girecek" dedi.

AY SONUNDA 30 MİLYON HEDEFİBakan Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin 'in Türkiye'ye geleceğini ve ortak basın açıklaması yapacaklarını belirterek, "Uğur Hoca'ya dedim ki; 'Siz geldiğinizde herkes size aşıyı sorar, benim size sorduğum gibi. Sizin yoğun aşı göndermeniz lazım. Yoğun aşı gelmeli ki size bu soru sorulmasın. En az 20 milyon gelmeli. Haziran sonu için 30 milyona doğru doz gelirse sizin gelmeniz daha anlamlı olur'. Muhtemelen ay sonuna doğru gelir. Bize gelen şu anda 14,5 milyon doz. Ay sonu 30 milyon geliyor olması gerekiyor. Bunun hiç olmazsa 20-25 milyon gibi olması gerekiyor ki hoca geldiğinde aşıyı çok sormamış olsun vatandaşlarımız" diye konuştu. AY SONU AŞI YAŞI HEDEFİ 20

Bakan Koca, pazartesi günü 4,2 milyon doz daha Biontech aşısının geleceğini belirterek, 5'er 5'er indirdikleri aşılama yaşını da yarından itibaren 45'e çekmiş olacaklarını kaydetti. Koca, "Aşı miktarının giderek artması salgın için önemli. Biz o nedenle belirlenen Uğur Hocanın bahsettiği şekliyle 30 milyon doz ay sonuna kadar gelirse ay sonuna kadar 20 yaşa kadar indirmek istiyoruz. Yarından itibaren aşılama yaşı aşağıya inmiş olacak. Pazartesi biraz daha gelecek, haftaya çarşamba biraz daha indirmiş olacağız yaşı" ifadelerini kullandı.