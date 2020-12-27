Bakan Koca: Aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir - Son Dakika

Bakan Koca: Aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir

27.12.2020 23:09
Bakan Koca: Aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Pekin'de görülen koronavirüs vakalarından dolayı Çin'den bu gece gelmesi beklenen aşıların birkaç gün gecikeceğini belirtti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Pekin'de görülen koronavirüs vakalarından dolayı Çin'den bu gece gelmesi beklenen aşıların birkaç gün gecikeceğini belirtti. Bakan Koca, "Aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu gece gelmesi planlanan aşıların videosunu Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Pekin'deki Covid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Covid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber:  ?ANKARA,


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Bakan, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Akit TV spikeri, korona aşısının mucidi Uğur Şahin'in Türkçesini eleştirdi: Keşke Almanca konuşsaydı Acı içinde oyundan çıkmak zorunda kalan Skrtel'in aşil tendonu koptu Fauci'den ABD'ye uyarı: Koronavirüs salgınında henüz en kötüyü yaşamamış olabiliriz Son Dakika! Pekin'de koronavirüs vakaları fırlayınca aşıların Türkiye'ye geliş tarihi ertelendi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret miktarı netleşti Ermeni siyasetçi Liparityan, Paşinyan'a seslendi: Türkiye ile ilişkileri düzelt yoksa başka yere taşınmamız gerekebilir Semih Kaya ve Hamza Hamzaoğlu'ndan kendilerine küfür edenlere çok sert tepki Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
Elazığ'daki depremin ardından Hazar Gölü'nde oluşan fay kırıkları görüntülendi Elazığ'daki depremin ardından Hazar Gölü'nde oluşan fay kırıkları görüntülendi         
22:38
Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak         
21:28
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Gidecek yeri olmadığını söylemesine rağmen ceza kesilen kimsesiz vatandaş, Ankara'da misafirhaneye yerleştirildi Gidecek yeri olmadığını söylemesine rağmen ceza kesilen kimsesiz vatandaş, Ankara'da misafirhaneye yerleştirildi         
20:47
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 19 il için sağanak yağış uyarısı Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 19 il için sağanak yağış uyarısı         
20:21
Cristiano Ronaldo 21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçildi Cristiano Ronaldo 21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçildi         
20:15
İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor         
19:41
Son Dakika: Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 14 bin 205 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 14 bin 205 yeni vaka tespit edildi         
19:03
Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu         
17:28
Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi         
16:37
Rus medyasında gündem Türkiye! Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"         
14:50
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı         
12:58
Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada         
12:12
Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış         
09:36
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 23:15:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca: Aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei