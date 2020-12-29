Bakan Koca: Aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Pekin'den havalandı - Son Dakika

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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