Bakan Koca: Aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Pekin'den havalandı - Son Dakika

Bakan Koca: Aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Pekin'den havalandı
29.12.2020 20:15
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den ithal edilen inaktif aşıların ilk bölümünü taşıyan uçağın, saat 19.50'de Pekin'den havalandığını, yarın sabah Türkiye'de olacağını açıkladı.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den ithal edilen inaktif aşıların ilk bölümünü taşıyan uçağın, saat 19.50'de Pekin'den havalandığını, yarın sabah Türkiye'de olacağını açıkladı.
Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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