Bakan Koca, Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca , İstanbul Atatürk Havalimanı 'nda inşaat çalışması devam eden bin yataklı pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı