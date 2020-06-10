Bakan Koca: "Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)
Koca: Koca: " Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 08:33 Kaynak: AA
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