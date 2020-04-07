Bakan Koca: Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak,... - Son Dakika

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Bakan Koca: Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak,...
6 saat önce
Bakan Koca: Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.
Bakan Koca: Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:58 Kaynak: AA
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