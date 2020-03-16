Bakan Koca: Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var - Son Dakika

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Bakan Koca: Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var
6 saat önce
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:01 Kaynak: DHA
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" dedi.
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