Son dakika... Bakan Koca, Ayda'nın ambulanstaki görüntüsünü paylaştı - Son Dakika

Bakan Koca, Ayda'nın ambulanstaki görüntüsünü paylaştı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in, hastaneye götürülürken ambulansta çekilen görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Ayda Gezgin'in, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Ayda'nın hastaneye götürülürken ambulansta görüntüsünü paylaşan Koca, "Ayda Gezgin. 3 yaşında ve 91 saat sonra tekrar aramızda" dedi.Öte yandan görüntüde, sağlık görevlisinin Ayda'ya sık sık bir yerinin acıyıp acımadığını sorduğu ve "Ayda, sen çok tatlı bir kızsın" diyerek küçük kıza moral verdiği görüldü.