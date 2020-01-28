Bakan Koca, Azize Çelik'i ziyaret etti (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca, Azize Çelik'i ziyaret etti (1) - Son Dakika

Bakan Koca, Azize Çelik'i ziyaret etti (1)

6 saat önce

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye girişi Hastane koridorunda bir çocuğa oyuncak vermesi Depremde 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik'in görüntüsü Azize Çelik'in konuşması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Azize Çelik'i ziyareti...

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye girişi

Hastane koridorunda bir çocuğa oyuncak vermesi

Depremde 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik'in görüntüsü

Azize Çelik'in konuşması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Azize Çelik'i ziyareti

Bakan Koca'nın Aziz Çelik ile konuşması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik'i ziyaret etti.

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Bakan Koca, Azize Çelik'i ziyaret etti (1)

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:09 Kaynak: AA
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