Bakan Koca: Bakan Soylu bir süre dinlenecek - Son Dakika

Bakan Koca: Bakan Soylu bir süre dinlenecek
01.11.2020 14:59
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir süre dinleneceğini belirterek, "Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele" dedi.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir süre dinleneceğini belirterek, "Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan arkadaşım Süleyman Soylu'nun COVID-19 testi pozitif çıktı. Pandemi boyunca çok desteğini gördük. Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna pek uygun olmasa da bir süre dinlenecek. Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele. Geçmiş olsun değerli kardeşim" dedi.
Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, -
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