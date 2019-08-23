Son Dakika Haberleri: Bakan Koca: "Bakanlığımızın ana misyonu insan merkezli yaklaşım ile birey ve toplum sağlığını...
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Bakan Koca: "Bakanlığımızın ana misyonu insan merkezli yaklaşım ile birey ve toplum sağlığını...

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ve Bakanlık yetkililerinin katılacağı "İl Yöneticilerine Yönelik Eğitim Programı"nın açılışına katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ve Bakanlık yetkililerinin katılacağı "İl Yöneticilerine Yönelik Eğitim Programı"nın açılışına katıldı.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:21 Kaynak: AA
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