Son Dakika Haberleri: Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti
Son Dakika 3. Sayfa Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti

Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti

1 saat önce

Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret ettiŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaretinin ardından açıklamada bulunuyor.

Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti

ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaretinin ardından açıklamada bulunuyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret ettikten sonra hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunuyor.

Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
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