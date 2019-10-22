Son Dakika Haberleri: Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti
Son Dakika Genel Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti

Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti

1 saat önce

Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret ettiŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelerek operasyonda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti

ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelerek operasyonda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti

Barış Pınarı Harekatı, fahrettin koca, Şanlıurfa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:34 Kaynak: İHA
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