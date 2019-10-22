Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti
1 saat önce
Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret ettiŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelerek operasyonda yaralanan askerleri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:34 Kaynak: İHA
Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti
ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelerek operasyonda yaralanan askerleri ziyaret etti.
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