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Bakan Koca: "Başlardaki kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:41 Kaynak: AA
Son Dakika Bakan Koca'dan, Fazıl Say'a destek teşekkürü Korona virüse karşı proje geliştirdi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi