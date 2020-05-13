Bakan Koca: Bayramda sokak kısıtlamasına hükümet karar verir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: Bayramda sokak kısıtlamasına hükümet karar verir - Son Dakika

Bakan Koca: Bayramda sokak kısıtlamasına hükümet karar verir

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkmayla ilgili alınacak karar, bir hükümet kararıdır.

Bakan Koca: Bayramda sokak kısıtlamasına hükümet karar verir, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, " Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkmayla ilgili alınacak karar, bir hükümet kararıdır. Önümüzdeki günlerde salgının seyri bunda etkili olacak ve önümüzdeki günlerde salgının seyrine göre gündeme gelmiş olur. O durumda da hükümet ve Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamayı yapmış olur" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, video konferas yöntemiyle yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, salgının tehdit ettiği toplumların gözünün Türkiye'de olduğunu ifade etti. Koca, Türkiye'deki 83 milyona seslenerek, "Bu başarının sahibi, tedbirlere uyduğunuz ölçülerde sizlersiniz. Eğer bilim insanlarımızın önerdiği tedbirleri uygulamasaydınız, esnek davransaydınız sonuç alamazdık. Teklif eyleme dönüştü. Bazı kısıtlamalar hayat korudu" diye konuştu.

'RİSKLİ BİR GÜN BİLE TABLOYU DEĞİŞTİREBİLİR'

Bakan Koca, 198 ülkede, 4 milyon 373 bin insanı etkileyen ve 294 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının 21'nci yüzyıl tarihine geçecek büyük bir olay olduğunu söyledi. Türkiye'nin virüse karşı 8 haftadır mücadele verdiğini belirten Koca, "8 hafta, ortada büyük bir tehdit varken insan hayatında son derece kısa bir zamandır. 8 hafta süren kimi yoksunluklar, riske rağmen kontrolü elden bırakmamamıza yol açacak bir zaman değildir. Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

'SALGIN KONTROL ALTINDA'

10 Mart'taki ilk vakayla başlayan süreçte 83 milyonun üzerine düşeni yaparak, 4 haftada olayın seyrini değiştirdiğini vurgulayan Koca şunları söyledi:

"11 Nisan'da 33 bin 170 kişiye test yapılmış, 5 bin 138 tanı konmuştu. Vaka sayısının en yüksek olduğu tarihti. 29 Nisan'da günlük test sayısı 43 bin 498'e çıktı. Testteki artışa rağmen yeni hasta sayısı azaldı. Salgının 5'inci haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içerisindeyiz. Rehavete yol açmasından korktuğum cümleyi tekrardan kurmayı göze alırsam; şu anki şartlarda salgın kontrol altında. Tedbir zorunludur, çünkü tehdit devam etmektedir. Başarı ilk dönemde olduğu gibi yine tedbirlere bağlıdır. Tedbirsiz davranmak, tehdidin ortadan kalktığı yanılgısına düşmektir. Virüsü taşıyan insanların tamamının hastaneler veya evde izolasyon altında olduğunu düşünmek tehlikelidir. Virüs, şimdilik tam bilemeyeceğimiz dönem boyunca bu toplumda aramızda varlığını sürdürecektir. Virüs dünyada hareket altında olacaktır."

'MASKEYİ YARI AÇIK ŞEKİLDE KULLANMAK SORUMLULUKLA BAĞDAŞMAZ'

Bakan Koca, son verilerin 1 hafta önceki verilere kıyasla çok daha iyi olduğunu bildirerek, virüse fırsat tanındığı durumda 1 ay öncesine dönmenin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Salgına karşı sorumluluk çağrısı yapan Koca, "Riskle hangi anda, hangi ortamda, kim vasıtasıyla karşılaşacağımızı bilemeyiz. Çok sağlıklı belki de hiç belirti göstermeyecek biri size hastalık bulaştırabilir. Siz virüsü ondan alıp bünyesi zayıf birinin hastalığına sebep olabilirsiniz. Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz. Mesafe kuralını çiğnemekse virüsle aramıza hiç sınır koymamak demektir" dedi.

'KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT İKİNCİ DÖNEMİN STRATEJİSİDİR'

Koca, Türkiye'nin dünyadan önde bir şekilde koronavirüse karşı mücadelenin ikinci döneminde olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geldiğimiz nokta, o kadar umut verici ki sanayi bölgelerinde çalışanların sağlığını korumak, bulaşmayı önlemek için test laboratuvarları açıyoruz. İş yerlerine pandemi risk yönetimi için tedbirler, kurallar geliştiriyoruz. Bakanlık olarak yeni yaşamın gerektirdiği sağlık standartlarını oluşturuyoruz. Hepimiz biliyoruz ki süreç, tipik bir normalleşme değil. Eski günler tam olarak geri dönmüyor. Salgın, bir hayat biçimi getirdi ve nelerin mümkün olabileceğini gösterdi. Bazı kısıtları nasıl aşabileceğimizi öğrendik. Bugün artık müzik grupları, dün sahnede bir araya gelerek verdiği konserleri her üyenin kendi bilgisayarından ayrı ayrı katılımıyla internet üzerinden veriyor. Tedbir kabiliyeti yüksek bir toplum olarak yeni hayatımızı hızla kurmalıyız. Yeni hayatımızda kalabalık kuyruklar, AVM kalabalıkları, stadyum, pazar yeri kabalıkları, 3 kişinin yan yana oturduğu koltuklar tam kapasite çalışan asansörler olmamalıdır. Salgın sürecinde doğan bu yeni tedbirli hayat tarzına kontrollü sosyal hayat diyoruz. Bu 3 kelime kontrollü sosyal hayat söylediklerimizin yalın ifadesidir. Bu mücadelenin profesyonelleri, Bakanlığımız, Bilim Kurulumuz, bizler kontrollü sosyal hayatı ikinci dönemin stratejisi olarak görmekteyiz."

'ERKEN DÖNEMDE BU TESTLERE BAŞLAMIŞ OLACAĞIZ'

Açıklamasının devamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Fahrettin Koca, yurt dışından gelen turistlere yönelik yapılacak çalışmaların sorulması üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yoğun bir çalışma sürdürdüklerini kaydetti. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerinin de iletildiği bir ekibin, bu konu üzerine çalıştığını aktaran Koca, "Özellikle bayramdan sonra, kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak, bu dönemi daha sağlıklı götürme eğilimindeyiz. Testi de daha çok hızlı tarama testi tarzında yapmak istemiyoruz. Yine imkanlarımızı olabildiğince bu anlamda zorluyoruz ve erken dönemde bu testlere başlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

'KİMSENİN KENDİ BAŞINA İSTEDİĞİ GİBİ HAREKET ETME HAKKI OLAMAZ'

Bakan Koca, kontrollü sosyal hayat sözlerini yanlış anlayan kişilerin olduğunu belirterek, "Yer yer maskenin takılmadığını, mesafelerin devre dışı kaldığını görüyoruz. Bunların asla olmaması gerekiyor. Çünkü 83 milyonun sağlığı önemli. Dolayısıyla hepimiz bu anlamda uygun ifade tarzlarıyla birbirimizi uyarabiliriz. Bu kişinin kendi sağlığıyla ilgili bir sorun değil. Bu toplumun genelini ilgilendiren hepimizin sağlığını ilgilendiren bir salgın. Dolayısıyla hiç kimsenin kendi başına istediği gibi hareket etme hakkı olamaz" açıklamasında bulundu.

'HAFTAYA BAŞLAMIŞ OLUR'

Bağışıklık haritası saha çalışmalarıyla ilgili soruyu cevaplayan Koca, şöyle konuştu:

"Bağışıklık haritası için 150 bin kişinin kimler olduğu dahil olmak üzere tespit edildi. Yani kimlere bu testin yapılacağı TÜİK tarafından örneklem yöntemiyle tespit edildi. Biz bu dönemde PCR testini yapmak istiyoruz ama eğer becerebilirsek PCR testine ilave bir antikor testi yapmak istiyoruz. Muhtemelen haftaya başlamış olur çünkü kişiler tespit edilmiş oldu. 150 bin kişiye yapılacak son derece önemli bir çalışma ve dünyaya da bu anlamda örnek olabilecek bir çalışma olacak. Bize de bundan sonraki süreçte rehberlik etmiş olacak."

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili alınacak kararın bir hükümet kararı olduğunu kaydeden Koca, "Salgının seyri bunda etkili olacak ve önümüzdeki günlerde salgının seyrine göre gündeme gelmiş olur. O durumda da hükümet ve Cumhurbaşkanımız da gerekli açıklamayı yapmış olur. Bu şu an Bilim Kurulu'nun gündemine gelmedi. Özellikle salgının gelecek haftadaki seyri de görülerek ona göre gerekirse gündeme almış olacağız. Şu anda net bir durum yok."

'BU ANLAMDA BİLİM KURULUMUZDA BİR GÜNDEM OLMADI'

Bakan Koca, camilerin ne zaman ibadete açılacağıyla ilgili soruyu, "Camilerle ilgili dünyada yer yer bazı uygulamaların olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de özellikle salgının seyrine göre gündeme gelebilir. Bizim Bilim Kurulumuzda bu anlamda bir gündem olmadı ama önümüzdeki günler zannediyorum bu konu gündeme gelmiş olur. Eğer olabilme durumu olursa, daha çok tedbirli ve belli esasları olmak kaydıyla o durumda da zaten Bakanlar Kurulu'nda gündem olmuş olur, Cumhurbaşkanımız da bu anlamda açıklamayı yapmış olur" diye cevapladı.

GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİNDEN GEÇİLDİ

Haber: Kaan ULU/ANKARA,


Ramazan Bayramı, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 09:49 Kaynak: DHA


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