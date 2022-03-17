Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak (2) - Son Dakika
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Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak (2)

17.03.2022 00:33
Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak (2)

'KATALOG SUÇLARI ARASINA ALINIYOR'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Adalet Komisyonu'na sevk edilen sağlıkla ilgili kanun teklifine ilişkin Bakanlık tarafından yapılan açıklamayı, "Suç, karşısında yıldırıcı yasa bulacak" mesajıyla Twitter hesabından paylaştı.

'KATALOG SUÇLARI ARASINA ALINIYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Adalet Komisyonu'na sevk edilen sağlıkla ilgili kanun teklifine ilişkin Bakanlık tarafından yapılan açıklamayı, "Suç, karşısında yıldırıcı yasa bulacak" mesajıyla Twitter hesabından paylaştı. Açıklamada, tutuklu yargılama gerektirecek düzenlemeye ilişkin, "Sağlık çalışanlarına karşı işlenen 'kasten yaralama' suçu, Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki katalog suçları arasına alınıyor. Tıpkı kasten öldürme gibi silah kaçakçılığı işkence gibi. Sağlık personeline karşı kasten yaralama, tutukluluk için tek başına karine teşkil edecek. Artık hakim ve savcılarımız başka gerekçeye ihtiyaç duymadan tutuklama kararı verebilecek" ifadelerine yer verildi.

'DİĞER KAMU HİZMETLERİNDEN AYRIŞITIRILIYOR'Açıklamada, 'sağlık hizmetlerini engelleme' suçuna ilişkin ise şunlar kaydedildi:

"Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) sağlık hizmetleri, diğer kamu hizmetlerinden ayrıştırılıyor. Böylece, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı engellendiğinde, işlenen suçun cezası 'kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi' suçunun cezasından daha ağır bir ceza olacak. Bu amaçla TCK'nın 113'üncü maddesi'nde ek düzenleme yapılacak. Çoğu olaydaki gibi sağlık hizmetlerinin de engellendiği şiddet suçlarında toplam ceza artacak."


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Adalet Komisyonu, Fahrettin Koca, Twitter, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak (2) - Son Dakika


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