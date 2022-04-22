Bakan Koca, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı - Son Dakika
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Bakan Koca, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı

22.04.2022 17:56
Bakan Koca, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı

Çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman'a, gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman'a, gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yarımcıları ve birim müdürleri tarafından kapıda karşılanan Bakan Koca'ya, Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış eşlik etti. Belediye başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette şeref defterini imzalayan Bakan Koca, kendisi gibi hekim olan Başkan Kılınç'ı yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile beraberindeki heyeti Adıyaman'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Ziyaret sonunda Başkan Kılınç, Bakan Koca'ya Adıyaman yöresine ait el dokuması kilim hediye etti. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, daha sonra Bakan Koca'ya yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

(Cihan Kizir - İHA)

Bakan Koca, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı
Bakan Koca, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı
Bakan Koca, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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