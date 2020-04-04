Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracaklarını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki günlerde salgını ve tedbirleri çok farklı yönlerden ele alacağımız, Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kurmuş olacağız. Bu kurulda, olayın psikolojik, sosyolojik, istatistiksel… boyutları değerlendirilecek. Yeni yaklaşımlar arayacağız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE 425 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakan Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 425'e, vaka sayısının ise 20 bin 921'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor

Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor