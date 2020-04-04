Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız - Son Dakika

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Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız
46 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgınının psikolojik, sosyolojik ve istatistiksel boyutlarının ele alınacağı ikinci bir Bilim Kurulu'nun kurulacağını açıkladı. Bakan Koca, bu kurulda koronavirüse karşı yeni yaklaşımlar aranacağını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracaklarını duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki günlerde salgını ve tedbirleri çok farklı yönlerden ele alacağımız, Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kurmuş olacağız. Bu kurulda, olayın psikolojik, sosyolojik, istatistiksel… boyutları değerlendirilecek. Yeni yaklaşımlar arayacağız" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE 425 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakan Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 425'e, vaka sayısının ise 20 bin 921'e yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı
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Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:26
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